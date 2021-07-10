СМИ: хакерская атака парализовала компьютерную сеть округа на востоке Германии

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Компьютерная сеть германского округа Анхальт-Биттерфельд (земля Саксония-Анхальт) парализована на две недели после совершенной во вторник хакерской атаки. Как сообщила в субботу газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Злоумышленники, вероятно, при атаке использовали вирусы-вымогатели. Власти округа из-за выхода из строя серверов временно не могут выплачивать социальные пособия и оперативно обрабатывать поступающие от граждан обращения. К расследованию подключены сотрудники Федерального управления информационной безопасности (BSI).

Режим ЧС введен для того, чтобы в сложившихся условиях облегчить бюрократические процедуры.

"Наша работа почти полностью парализована, так будет и на следующей неделе", - заявил представитель властей округа, где проживают 157 тыс. человек. Сейчас специалисты пытаются удалить вирус из сетей, разблокировать данные и восстановить работу компьютерных систем.