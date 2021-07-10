Россия передала Германии гражданина Азербайджана, взорвавшего гранату в Саарбрюккене

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские полицейские передали немецким коллегам гражданина Азербайджана, который в 2016 году взорвал гранату у развлекательного заведения в немецком городе Саарбрюккен. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в московском аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова состоялась передача представителям правоохранительных органов Федеративной Республики Германия гражданина Азербайджанской Республики Эльшада Азизова, также известного как Ельшад Гуламмирзаев", - сказала Волк.

В 2016 году в городе Саарбрюккен он взорвал гранату у входа в развлекательное заведение, в котором находились люди. По предварительным данным, нападение произошло на национальной почве. Немецкие правоохранители инкриминируют ему попытку убийства.

В 2018 году уже в Нижнем Новгороде его задержали за два грабежа. Азизов 3,5 года отбыл наказание и после освобождения был передан Германии.