Лес горит в Центральном районе Тольятти

ТАСС, 10 июля. Лесной пожар на площади 35 га возник в Центральном районе городского округа Тольятти в Самарской области, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о лесном пожаре в 17-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Центральном районе г.о. Тольятти. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Площадь, пройденная огнем, составляет 35 га, для тушения пожара создано четыре боевых участка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что порывы ветра способствуют распространению огня. К тушению привлечены силы Волжского спасательного центра МЧС России, инженерной техникой специалисты проводят опашку территории. Также задействован вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России. Всего с огнем борются 158 человек и 49 единиц техники.

Для проведения возможной эвакуации 224 человек из санатория "Лесной" подготовлены одиннадцать автобусов. На месте пожара находится глава города Тольятти Николай Ренц.

Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, для координации действий правоохранительных и контролирующих органов на место выехал заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о лесопользовании.