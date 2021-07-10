Германский ученый заявил, что "Сириус" находится в абсолютном авангарде мировой науки

СИРИУС/Федеральная территория/, 10 июля. /ТАСС/. Научно-технологический университет "Сириус" входит в число авангардных центров мировой науки. Такое мнение высказал в субботу ТАСС профессор кафедры биологии Техасского университета A&M в Колледж-Стейшн (США), профессор кафедры биохимии развития Биоцентра Вюрцбургского университета (Германия), член Германской академии естествоиспытателей "Леопольдина" (Германия) Манфред Шартль.

"Проект "Сириус" находится в абсолютном авангарде мировой науки. Тут применяется очень необычный подход к науке будущего, - сказал Шартль на полях форума "Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий России и Европы". - И я думаю, что это будет успешная история, поскольку тут применяются очень инновационные подходы".

"Сириус" не идет по стандартному пути создания университетов - часто университеты создаются без какой-то конкретной концепции. А в данном случае я вижу стратегию, - продолжил ученый. - В мире есть университеты, которые создаются на основе какой-то программы, стратегии, но их не так много".

По словам Шартля, "Сириус" не следует стратегии других институтов, а идет своим путем. Он также отметил высокий уровень взаимодействия между представителями научных кругов России и Германии.

Успешная конференция

Высокую оценку форуму по генетике дал также руководитель отдела животноводства Венского университета природных ресурсов и наук о жизни Иоганн Зёлькнер.

"Мне очень понравилась конференция. Я считаю, что она была очень хорошо организована. Форум дал возможность представить очень широкий взгляд на генетику, - сказал Зёлькнер. - Между участниками конференции установилась хорошая коммуникация. Я с удовольствием приму участие в этой конференции снова".

Комментируя успехи российской науки, ученый также поделился, что планирует в скором времени вакцинироваться российским препаратом от коронавируса "Спутник V".

Конференция "Диалоги по геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы", проходящая с 8 по 10 июля в Парке науки и искусства "Сириус", организованна российско-австрийским форумом гражданских обществ "Сочинский диалог". Она предоставляет возможность расширенного неформального общения лучших российских и европейских ученых с целью создания и развития совместных проектов, глубокого обмена опытом по передовым организационным и научным практикам в области геномных технологий и исследований, а также стимулирования исследований в РФ в области наук о жизни. Конференция проводится в рамках объявленного в России года науки и технологий.

Сопредседателем "Сочинского диалога" с российской стороны является помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, с австрийской - президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат "Eurochambres" Кристоф Ляйтль.