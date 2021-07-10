Большинство пострадавших на аттракционах в Белоруссии отпустили домой после обследований

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Большинство пострадавших в субботу из-за ЧП на аттракционах в агрогородке Александрия Шкловского района (Могилевской области) после обследования отпустили домой, один ребенок будет дообследован. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

Он уточнил, что всего на аттракционах в Александрии, где в субботу проходит республиканский праздник "Купалье", пострадало семь человек. Ранее Минздрав Белоруссии сообщил, что пять человек, из которых двое детей и трое взрослых, обратились за медицинской помощью после происшествия.

"Для того, чтобы ничего не упустить, все были обследованы в Шкловской центральной районной больнице. Всем оказана необходимая помощь, все отпущены домой", - сказал Старовойтов, слова которого приводит агентство БелТА. Вместе с тем, по его сведениям, у одной девочки под вопросом перелом, поэтому для уточнения диагноза она была направлена санитарным транспортом на компьютерную томографию в Могилевскую областную детскую больницу.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили со ссылкой на очевидцев, что сильный порыв ветра снес надувные аттракционы в Александрии, на которых находились дети.