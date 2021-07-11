В Москве вновь закончилась вакцина "Ковивак"

"Вакцины "Ковивак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России", - говорится на странице с информацией о бесплатной вакцинации в Москве и доступных вакцинах.

10 июля сообщалось, что вакцина "Ковивак" появилась в 14 павильонах "Здоровая Москва". Количество вакцины в каждом пункте было ограничено - не более 850 доз.

Вакцинацию в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник проводят по предварительной записи без выходных с 08:00 до 22:00 мск. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с восьми часов утра и до тех пор, пока прививку не сделают всем желающим в течение дня. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявили 1 423 828 случаев заражения, из них 5 694 за последние сутки. Выздоровели 1 221 766 человек, умерли 23 538.