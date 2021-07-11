Вильфанд предупредил о похолодании на юге Западной Сибири и на Урале

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Резкое понижение температуры воздуха на 15-16 градусов ожидается на следующей неделе на юге Западной Сибири, ниже климатической нормы на три-пять градусов температура воздуха ожидается также на Урале. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее некомфортная погода с точки зрения температуры будет на Урале и юге Западной Сибири. Прогноз по Омску будет наиболее показательным для ситуации в Западной Сибири - 11 июля там будет около 30 градусов, 12 июля - тоже около 30 градусов, 13 июля начнется понижение, будет 23 градуса максимальная температура, а 14 и 15 июня - уже 14 градусов. Резкое понижение на 15-16 градусов будет", - сказал он.

Вильфанд также добавил, что на следующей неделе температура ниже нормы на три-пять градусов ожидается в регионах Урала. В частности, в Екатеринбурге максимальная температура воздуха днем составит 21-24 градуса тепла.