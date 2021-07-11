Мораторий на признание пребывания мигрантов нежелательным продлили до 30 сентября

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мораторий на принятие решения о нежелательности пребывания иностранных граждан на территории России продлен до 30 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"С 16 июня до 30 сентября 2021 года вновь введен мораторий на вынесение новых решений о нежелательности пребывания в отношении иностранных граждан, находящихся на территории РФ", - сказал собеседник агентства.

Действие аналогичной нормы истекало 15 июня. Она действовала в связи с изданием указа президента о послаблениях в отношении иностранных граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции.

При этом в МВД добавили, что мораторий не распространяется на лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, а также тех, кто нарушил законодательство о государственной границе России. Также данная норма не касается иностранных граждан, которые создают угрозу национальной безопасности страны, в том числе выступают за насильственное изменение основ конституционного строя, оказывают содействие в совершении террористических или экстремистских актов либо совершающих их.

Мигранты, которые посягают на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующих в незаконных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, также не подлежат мораторию на принятие решения о нежелательности пребывания.