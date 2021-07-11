Вильфанд рассказал, где самое теплое море на курортах Краснодарского края

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Самая теплая вода в море на курортах Краснодарского края сейчас в районе Сочи и Туапсе, ее температура составляет там 25 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды в Ялте, Анапе, Феодосии, Евпатории, Алуште составляет 23 градуса, в Геленджике - 24 градуса, а в Сочи и Туапсе - 25 градусов", - сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, омрачить отдых на курортах Краснодарского края может длительное пребывание на солнце, так как ультрафиолетовое излучение там в ближайшие дни будет достигать опасных отметок.