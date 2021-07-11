В Приангарье волонтеров привлекут к реставрации двух храмов и исторического здания роддома

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Волонтеры примут участие в реставрации трех объектов культурного наследия в Иркутской области - исторического здания родильного дома и двух храмов. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС руководитель региональной службы по охране объектов культурного наследия Виталий Соколов.

"На участие в подготовительных работах перед реставрацией объекта культурного наследия "Собор Воскресения Христова" <…> подали заявку 15 волонтеров. На мероприятия по сохранению объекта "Церковь Сретения" подали заявку 32 человека. Волонтеров планируется привлечь для участия еще в одном мероприятии. Это благоустройство территории в рамках проведения работ по сохранению здания, входящего в состав объекта культурного наследия "Застройка улицы Карла Маркса, конец XIX - начало XX века". Заявки на участие в нем подали 38 человек", - сказал Соколов.

К работам добровольцев планируется привлечь в 2021 году. Они будут помогать готовить объекты к реставрации, оказывать техническую помощь, заниматься благоустройством.

Объекты

Церковь Сретения Господня, расположенная в селе Бельск Черемховского района, - это один из старейших каменных храмов Иркутской области. Построена в 1788 году, является памятником федерального значения. Здание стояло заброшенным несколько десятилетий. За его восстановление на добровольных началах взялись священнослужители и архитекторы.

Собор Воскресения Христова находится в селе Верхоленск в Качугском районе. Его построили в 1901-1907 годах. Как рассказали в службе по охране объектов культурного наследия, здание находится в аварийном состоянии, используется только его часть. В начале 2000 годов за счет бюджета области в храме отремонтировали кровлю, а из внебюджетных источников оплатили работы по электроснабжению, сделали окна, частично восстановили пол. Потом реставрацию приостановили, а сейчас она проводится на пожертвования.

Третье здание, в реставрации которого будут участвовать волонтеры, находится в Иркутске в центре города. Это дом золотопромышленников братьев Полутовых. Они сдавали его в аренду. В 1911 году в здании открылись родильный дом и лечебница женских болезней. Затем в нем располагались другие медицинские организации, сейчас объект находится на реконструкции.

Волонтеры привлекаются к реставрации объектов культурного наследия по федеральной программе "Волонтеры культуры", которая является частью национального проекта "Культура". Задачей программы является формирование общества волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры.