AFP: в Бельгии 90-летняя женщина умерла после заражения двумя штаммами коронавируса

ТАСС, 11 июля. Жительница Бельгии умерла в марте в возрасте 90 лет, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса, - альфа и бета. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse со ссылкой на исследование бельгийских ученых, которое будет представлено на европейском конгрессе специалистов в области клинической микробиологии и инфекционных заболеваний.

Согласно его сведениям, женщина была госпитализирована в марте в городе Алст. Вначале у пациентки отмечался хороший уровень кислорода в крови, однако ее состояние быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла. Уточняется, что пациентка не была вакцинирована.

Как отметила автор исследования, молекулярный биолог Анна Ванкирберген, есть вероятность, что женщина заразилась указанными штаммами от двух разных людей. По ее мнению, феномен заражения сразу двумя штаммами, "вероятно, недооценен", его дальнейшее изучение чрезвычайно важно.