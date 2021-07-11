Специалисты заявляют, что Черное море очистится от грязи после подтоплений в ближайшие дни

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Вода в Черном море очистится от взвеси, песка и грязи, нанесенных при подтоплениях в Краснодарском крае в начале этой недели, в ближайшие два-три дня. Этому будет способствовать отсутствие штормов, сообщил в воскресенье ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Александр Колесник.

"По нашим наблюдениям грязь в воде - это взвесь песка, пыли, которые образуют взвеси. Они в воде не растворяются, лишь оседают. <…> Сейчас штормов практически нет, есть только небольшое волнение. Я думаю, что в ближайшее два-три дня взвеси должны осесть и море очистится", - сказал Колесник.

Он также добавил, что на следующей неделе в Краснодарском крае опасных явлений, связанных с погодой, не ожидается. По прогнозам, в регионе возможны кратковременные дожди, однако они не будут сильными.

В начале недели в Краснодарском крае прошли дожди, вызвавшие подъем воды в реках и подтопления. Сейчас вода в море остается грязной из-за взвеси песка и ила, вынесенной речными потоками.