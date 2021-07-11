В Вологодской области намерены полностью восстановить первый на Севере каменный монастырь

ВОЛОГДА, 11 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Один из древнейших на Руси монастырей, первый на Русском Севере каменный монастырь - Спас-Каменный, расположенный на острове посреди Кубенского озера в Вологодской области, намерены восстановить полностью. Осталось воссоздать главный храм монастыря - Спасо-Преображенский собор, сообщил ТАСС настоятель монастыря, игумен Дионисий.

"Спас-Каменный восстанавливается с начала 1990-х годов. За это время воссоздана колокольня - это практически единственное здание, которое более-менее сохранилось на острове после всех лихолетий, после того, как взорвали Спасо-Преображенский собор, разрушилась трапезная, братский корпус. Колокольня отреставрирована, восстановлены трапезный корпус монастыря, братский корпус и здание монастырской гостиницы. Фактически из всего монастырского комплекса остался невосстановленным Спасо-Преображенский собор. Это последнее и самое главное. В этом году планируется подготовить проект, чтобы в следующем году приступить к предварительным работам", - рассказал он.

Инициаторами восстановления монастыря в 1990-е годы выступили вологодский энтузиаст, предприниматель Александр Плигин и архитектор Александр Асафов. После их смерти в 2004-м и в 1993 году работу продолжила вдова Плигина Надежда. С 2006 года монастырь восстанавливают по федеральной программе "Культура России".

По словам игумена, за 2019-2020 годы удалось разобрать завалы, которые остались после взрыва Спасо-Преображенского собора в 1930-е годы. Под грудой обломков обнаружили цокольную часть здания, часть стен и архитектурные детали. На данный момент работы приостановлены. Предварительная стоимость восстановления собора и сроки будут определены после готовности проектно-сметной документации.

"Это действительно святыня, один из древнейших монастырей на Русском Севере, который явил много святых, много преподобных вышло из обители, - отметил настоятель. - Это монастырь, который исторически имеет большое значение, его посещали великие князья и цари русские. Он имеет огромное значение и как архитектурный ансамбль, как красивейший памятник древнерусского зодчества, который уникально расположен на небольшом островке посреди озера. Речь идет и о восстановлении исторической правды и справедливости по отношению к тем благочестивым предкам, которые все это создавали, трудились, вкладывали свои силы, знания, умения, и свою жизнь посвящали этому".

Монастырь необходимо полностью восстановить и сохранить для потомков, убежден игумен Дионисий.