Курганские власти планируют достичь 60% от плана по вакцинации от COVID-19 за 1,5 месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Курганской области планирует достичь 60% от плана по вакцинации населения от коронавируса за полтора месяца при условии стабильных поставок доз. В данный момент вакцинировались около 45% от планируемого числа, сообщил ТАСС замгубернатора региона Владимир Архипов.

"Сейчас у нас первый компонент прививки получили 180 тыс. человек - это где-то примерно 40-45% от прогноза по числу людей, кому мы должны поставить вакцину. В течение полутора месяца, если будет обеспечена вакцина, [достигнем 60% вакцинации]", - сказал он, отметив, что жители региона активнее стали вакцинироваться.

Архипов рассказал, что динамика заболеваемости COVID-19 в регионе наряду с другими субъектами РФ растет. "У нас в последние недели в 2,5 раза увеличилась заболеваемость, сейчас у нас ежедневный прирост около 70-80 человек, на пике заболеваемости у нас было около 150 человек. Не знаю, дойдем ли мы до этого порога или удастся удержать его на уровне где-то 100 человек", - добавил он.

Власти региона уверены, что введение жестких ограничительных мер "затопчет" экономику и упор необходимо делать именно на вакцинацию населения. "Общепиты у нас только вышли на допандемийный уровень и показывают сейчас рост 30% - это очень важно, на самом деле, потому что ряд предприятий, организаций в прошлом году, к сожалению, закрылись. Люди пошли, люди понимают, люди знают - мы сделали информационную кампанию в СМИ о важности, необходимости вакцинирования", - поделился Архипов, выразив мнение, что в регионе ситуация с пандемией не дойдет до локдауна.

Он также напомнил, что в регионе почти 90 пунктов вакцинации. "Мы уже в сутки можем вакцинировать около 10 тыс. человек. Если даже вакцинировать по 3 тыс. человек в сутки, то с учетом стабильной поставки вакцины в регион мы справимся с этой задачей уже к 1 сентября этого года. Для этого мы уже сейчас делаем дополнительные заявки на Курганский регион", - сказал собеседник агентства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что беспокойство по темпам вакцинации остается относительно Костромской области, Забайкальского края, Республики Коми, Курганской, Тамбовской областей и некоторых других регионов страны. В Курганской области, по данным оперативного штаба региона на 10 июля, с начала пандемии зафиксировано 23 334 случая заражения коронавирусом.