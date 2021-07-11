Глава ЕАО сообщил, что региону нужно 2,5 млрд рублей для обеспечения жильем детей-сирот

ТАСС, 11 июля. Обеспечение жильем детей-сирот в Еврейской автономной области (ЕАО) требует выделения из регионального бюджета 2,5 млрд рублей. В настоящее время право на предоставление жилья не могут использовать около 860 выпускников социальных учреждений, сообщил в воскресенье губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн во время встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

"У нас огромная проблема с обеспечением жильем детей-сирот, почти 860 ребят не могут реализовать свое право на жилье. Сумма для региона неподъемная - практически 2,5 млрд рублей, которые необходимо выделить в ближайшее время для обеспечения сирот или квартирами первичного рынка, вторичного рынка, или, может быть, рассмотреть вопрос выдачи [жилищных] сертификатов", - сказал губернатор и обратился к омбудсмену с просьбой включить вопрос в программу партии "Единая Россия" на ближайшие пять лет.

Кузнецова отметила, что вопрос уже внесен в программу партии, необходимо добиваться решения проблемы и введения федеральной программы по обеспечению данной категории граждан квартирами. "Такой программы у сирот на сегодня нет, к сожалению. Есть субсидии на регион по строительству жилья, но системного решения и ответа на вопрос нет. Несмотря на поручение президента, решения однозначного не найдено", - сказала омбудсмен.

Ранее Кузнецова сообщала, что в России нуждаются в жилье около 190 тыс. детей-сирот и отмечала, что из-за этого у граждан возникают проблемы с регистрацией и, как следствие, с трудоустройством.