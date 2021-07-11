В Крыму зафиксировали максимальный прирост случаев коронавируса за все время пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом выявили в Крыму с начала пандемии, показатель составил 368 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях в воскресенье.

"За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 - среди контактных [лиц] по ранее зарегистрированным случаям, девять случаев завозные из-за границы", - написал Аксенов.

Предыдущий антирекорд в республике фиксировался 13 января, тогда прирост составил 360 человек.

За последние сутки выздоровели 153 человека. Глава Крыма также отметил, что за последние сутки лаборатории провели 5 675 исследований.

Власти призывают жителей и гостей республики соблюдать масочный режим, ограничить контакты, воздержаться от посещения общественных мест без необходимости и соблюдать социальную дистанцию, при появлении симптомов коронавируса не заниматься самолечением.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, всего выявлено более 50 тыс. заболевших, выздоровевших - около 45 тыс. человек, умерших - более 1,5 тыс. человек.