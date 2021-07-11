Пострадавшие при пожарах жители челябинских сел начали получать материальную помощь

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Выплаты материальной помощи в размере 10 тыс. рублей пострадавшим при пожарах в населенных пунктах Джабык и Запасное начались в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня по поручению губернатора Алексея Текслера в Карталинском районе началась выплата материальной помощи пострадавшим при пожарах в Джабык и Запасное. Сегодня единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей направлена на расчетные счета. Тем, кто подал заявление, но не имеет расчетного счета, сотрудники "Сбербанка", которые также находятся в пострадавших поселках, помогут с оформлением всех необходимых документов", - говорится в сообщении.

Сотрудники карталинского управления соцзащиты выехали в Джабык и Запасное, также за помощью пострадавшие могут обратиться в управление социальной защиты населения в Карталах. Отмечается, что поступили заявления от 52 человек, прием продолжается. "Мы должны выявить всех пострадавших, так как не все собственники домов установлены. Работа уже идет", - приводят в пресс-службе слова замгубернатора региона Сергея Сушкова.

Также в пресс-службе сообщили, что начинается разбор сгоревших сооружений и домов. "Начала работу комиссия, которая определит степень ущерба в результате пожаров. По решению главы региона из областного бюджета жителям Джабыка и Запасного, кто частично лишился имущества, будет выплачено по 50 тыс. рублей и по 100 тыс. рублей за полностью утраченное имущество", - рассказали в региональном правительстве.

В пятницу лесные пожары в Челябинской области распространились на два населенных пункта - Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. Большой ущерб получил населенный пункт Джабык, где огонь уничтожил 40 домов. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель поселка отказался покидать дом и погиб. Были эвакуированы 179 человек, в том числе 128 детей. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.