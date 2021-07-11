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Детский омбудсмен предложила создать центры детского отдыха в федеральных округах

В такие лагеря можно было бы направлять детей в течение всего года, отметила Анна Кузнецова

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создавать круглогодичные центры детского отдыха в федеральных округах, в частности, в Дальневосточном федеральном округе. Об этом она сообщила в воскресенье во время рабочей поездки в Еврейскую автономную область (ЕАО).

"Мы видим решение в том, чтобы на территории федеральных округов окружного значения создавались летние лагеря круглогодичного цикла, чтобы в течение всего года можно было направлять детей. Это масштабные центры, которые, к сожалению, тяжело и не нужно, наверное, тянуть регионам", - сказала Кузнецова.

Проблему обеспеченности детей летним отдыхом она обсудила с губернатором ЕАО Ростиславом Гольдштейном, который сообщил, что во время паводков прошлых лет значительно пострадали несколько лагерей на территории области.

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