Детский омбудсмен предложила создать центры детского отдыха в федеральных округах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создавать круглогодичные центры детского отдыха в федеральных округах, в частности, в Дальневосточном федеральном округе. Об этом она сообщила в воскресенье во время рабочей поездки в Еврейскую автономную область (ЕАО).

"Мы видим решение в том, чтобы на территории федеральных округов окружного значения создавались летние лагеря круглогодичного цикла, чтобы в течение всего года можно было направлять детей. Это масштабные центры, которые, к сожалению, тяжело и не нужно, наверное, тянуть регионам", - сказала Кузнецова.

Проблему обеспеченности детей летним отдыхом она обсудила с губернатором ЕАО Ростиславом Гольдштейном, который сообщил, что во время паводков прошлых лет значительно пострадали несколько лагерей на территории области.