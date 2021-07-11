Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,04

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,04. В Москве показатель также вырос и составил 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Индикатор по-прежнему превышает единицу в восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Ниже он только в Москве и Подмосковье (0,97).

В Санкт-Петербурге впервые с 31 января выявили более 2 тыс. инфицированных за сутки, однако коэффициент даже немного снизился - с 1,08 до 1,07. В Иркутской области показатель составил 1,09, в Ростовской - 1,1, в Воронежской - 1,13, в Нижегородской - 1,15. В Свердловской области и Красноярском крае он равен соответственно 1,18 и 1,19.

В Самарской области, где число выявляемых случаев заражения вернулось к показателям конца зимы, индикатор растет четвертый день подряд и уже достиг 1,31.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.