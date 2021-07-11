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Пандемия COVID-19
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В России впервые зарегистрировали более 5 тыс. смертей от ковида за неделю

Предыдущий антирекорд был зафиксирован по итогам прошлой недели
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в России за последние семь дней возросло на 5 077, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Для страны это новый максимум с начала пандемии, предыдущий - 4 643 летальных исхода - был зарегистрирован по итогам прошлой недели.

При этом показатель летальности на фоне высокой заболеваемости пока остается почти неизменным - за семь дней он вырос с 2,46% до 2,47%.

Показатели смертности в России значительно выше, чем год назад: так, за неделю в стране умерло больше заболевших, чем за весь июль 2020 года (с 1 по 31 июля штаб сообщал о 4 643 смертях). Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными и учитывают только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Заболеваемость

Заболеваемость в России продолжает увеличиваться, но темпы ее роста снижаются. С 5 по 11 июля в стране выявили 172 392 заразившихся против 159 650 за предыдущие семь дней (увеличение на 8% против почти 19% неделю назад).

Это отчасти связано со стабилизацией ситуации в Москве, где число выявляемых случаев вновь снизилось. Штаб зарегистрировал 41 463 инфицированных против 48 838 неделей ранее (меньше на 15,1%).

Число выздоровевших в стране увеличилось на 131 318, это почти на 17,1% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Тем не менее количество так называемых активных случаев продолжает расти - сейчас в стране, по данным штаба, лечатся 440 112 человек (это максимум с 5 февраля).

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