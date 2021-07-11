На Кубани прогнозируют жару до 39 градусов

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае повышение температуры воздуха до 39 градусов. Есть опасность возникновения пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в воскресенье.

"11 июля, а также 12 июля с 15:00 до 17:00 в северной и восточной половине края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 39 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть вероятность увеличения количества пожаров в населенных пунктах и лесах, а также возгораний на сельхозугодиях. Спасатели напоминают, что вблизи сухой травы и поваленных деревьев запрещено разводить огонь. При разведении костра необходимо окружить место минерализованной полосой не менее полуметра.

Также спасатели предупреждают о возможных воздействиях высоких температур и рекомендуют носить светлую воздухопроницаемую одежду, а также головные уборы.