Кузнецова: число детей с особенностями развития в России за три года выросло на 6%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Число детей с особенностями развития в России за три года выросло на 6%. Об этом в воскресенье сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время рабочей поездки в Еврейскую автономную область.

"Мы видим, что есть рост, на 6% выросло число детей [с особенностями развития] за последние три года. И конечно, помощь нужно усиливать. Запрос сегодня на гибкие формы поддержки", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что в Биробиджане родители ребят с ограниченными возможностями здоровья задали ей вопросы, в том числе связанные с обеспечением детей средствами реабилитации и лекарственными препаратами. "Мы обсудили конкретные истории, жизненные ситуации, с которыми столкнулись родители, и договорились с уполномоченным по правам ребенка региона, с представителями исполнительной власти, с региональной службой здравоохранения решить эти вопросы непосредственно тех семей, с которыми мы встречались. Ну и, конечно, те федеральные задачи, которые мы обсудили на нашей встрече, безусловно, должны быть услышаны", - сказала Кузнецова.

Омбудсмен напомнила, что идет формирование народной программы партии "Единая Россия", в нее включены и предложения уполномоченных по правам ребенка по всем субъектам РФ. "В том числе большая доля этих предложений касается поддержки детей с особенностями развития", - сказала Кузнецова.