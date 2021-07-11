Жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении его состояния

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Состояние основателя группы "Звуки Му", поэта и актера Петра Мамонова, который госпитализирован с коронавирусом, врачи оценивают вновь как крайне тяжелое. Об этом ТАСС сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Состояние вновь крайне тяжелое. Врачи пытаются выводить Петра из комы, открыл глаза, на контакт пока не идет. Рукой шевелит. Дыхание на ИВЛ, но с третьим-четвертым дыханием, говорят врачи, справляется самостоятельно. Органы действуют самостоятельно. Все сейчас очень медленно, комариными шажками движемся", - рассказала собеседница агентства.

Супруга артиста сообщила 1 июля, что он был доставлен в московскую больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.