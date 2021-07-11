Дополнительный коечный фонд развернут в Крыму из-за роста заболеваемости COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Около 200 новых коек для пациентов с коронавирусом развернут в Крыму на фоне роста заболеваемости. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

В воскресенье в Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом за все время пандемии, показатель составил 368 человек.

"С понедельника порядка 200-230 коек открываем в Бахчисарае", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что койки будут развернуты на базе центральной районной больницы. Общий коечный фонд составляет 3 010 мест.

"Как увеличилась заболеваемость, у нас вакцинация вышла на серьезный уровень, но этого пока не достаточно. Перебоев с поставками (вакцины) нет. У нас была ситуация, когда сутки буквально не хватало вакцины, но она поступила и ее оперативно раздали", - добавил Лясковский.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета не более 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, всего выявлено более 50 тыс. заболевших, выздоровели около 45 тыс. человек, умерли более 1,5 тыс. человек.