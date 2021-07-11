В Польше почтили память жертв трагедии в Едвабне

ВАРШАВА, 11 июля. /ТАСС/. Мероприятия по случаю 80-й годовщины трагедии в Едвабне, где в июле 1941 года произошло массовое убийство евреев, проходят в воскресенье в Польше. В них принимают участие общественники, официальные и духовные лица.

Церемония началась у массового захоронения жертв погрома и памятника, установленного в Едвабне в память об этом трагическом событии. Запланированы молитвы, возложения цветов и зажжение свечей.

10 июля 1941 года во время еврейского погрома в городке Едвабне на востоке страны польские националисты убили, по разным данным, от 340 до 1 500 евреев, многие из которых были сожжены заживо. Долгое время считалось, что виновниками трагедии были гитлеровцы, оккупировавшие в то время город, однако в 1990-х годах было доказано, что ответственность за эту трагедию несут поляки.

Президент Польши Александр Квасьневский в 2001 году принес извинения за это чудовищное преступление, но нынешний президент Анджей Дуда, выступая в 2015 году на предвыборных дебатах, заявил, что поляки не участвовали в Холокосте, а обвинения в этом - ложь.

В стране распространяется версия о том, что массовое убийство евреев в Едвабне было совершено не поляками, а немцами, хотя ранее Институт национальной памяти (ИНП) Польши уже признал, что ответственность за это преступление несут местные жители, а не нацистские оккупанты. В июле 2016 года в интернете появилась петиция с требованием эксгумировать тела убитых, чтобы проверить, не были ли они уничтожены немецкими солдатами. ИНП также продвигает версию о том, что трагедия в Едвабне произошла по указке нацистов.