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Пандемия COVID-19

В Крыму самая сложная ситуация с коронавирусом сохраняется в курортных районах

По словам главного санитарного врача региона Натальи Пеньковской, в республике фиксируют большое количество нарушений санитарно-эпидемических требований

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Сложная ситуация с коронавирусом сохраняется в курортных районах Крыма, в регионе отмечается большое число нарушений санитарно-эпидемических требований, сообщила ТАСС главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

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"Ситуация по регионам, которые я ранее называла, не изменилась", - сказала Пеньковская, отвечая на вопрос о том, где отмечается наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Она уточнила, что это связано с большим скоплением людей и несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в этой части фиксируется большое число нарушений.

В среду на заседании оперштаба Пеньковская говорила, что рост заболеваемости отмечается в курортных районах Крыма. В частности, в Ялте, где заболеваемость по итогам трех недель выросла в 1,5 раза, в Феодосии - там показатель за тот же промежуток времени составил 2,6 раза, в Симферополе, где рост заболеваемости увеличился в 2 раза, а также в Джанкойском районе - в 2,3 раза.

В воскресенье в Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост случаев заражения коронавирусом за все время пандемии, показатель составил 368 человек.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета не более 50% от вместимости залов.

Ранее сообщалось, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Крыму развернуто порядка 200 новых коек для пациентов с коронавирусом.

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