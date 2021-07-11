Все пострадавшие от ливня в Керчи в июне получили компенсации

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Все те, кто подал заявление о возмещении ущерба после ливней и подтоплений в Керчи, получили компенсации, сообщил в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook глава города Сергей Бороздин.

"Все, кто подавал заявки на возмещение ущерба, связанного со стихией, уже получили компенсации. На эти цели из резервного фонда Республики Крым выделено 145,5 млн рублей. 1 124 человека получили выплаты по 10 тыс. рублей, 136 человек - по 50 тыс. и 822 керчанина - по 100 тыс. на общую сумму 100 млн. 240 тыс. рублей", - написал Бороздин.

Пока процедуру оформления выплат проходят те, кто в подтопленных домах не был прописан, однако проживает. По его словам, "администрация города будет защищать интересы таких граждан в суде".

"Особое внимание уделяю категории социально незащищенных граждан: ветеранов войны, инвалидов, одиноких матерей, многодетных семей и так далее, чтобы изыскать возможность оказания им любой дополнительной помощи", - отметил Бороздин.

Он добавил, что в целом город "практически пришел в норму" после стихийного бедствия. "Однако работы еще очень много. Самое главное - восстановить жилье пострадавших граждан, чтобы керчане как можно быстрее смогли вернуться к привычной жизни", - подчеркнул глава города.

В результате сильных ливней 17-18 июня была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.