{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в Крыму после сильных ливней

Все пострадавшие от ливня в Керчи в июне получили компенсации

Из резервного фонда Крыма выделено 145,5 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Все те, кто подал заявление о возмещении ущерба после ливней и подтоплений в Керчи, получили компенсации, сообщил в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook глава города Сергей Бороздин.

На эту тему
Потоп после аномальных дождей в Крыму. Главное
Потоп после аномальных дождей в Крыму.

"Все, кто подавал заявки на возмещение ущерба, связанного со стихией, уже получили компенсации. На эти цели из резервного фонда Республики Крым выделено 145,5 млн рублей. 1 124 человека получили выплаты по 10 тыс. рублей, 136 человек - по 50 тыс. и 822 керчанина - по 100 тыс. на общую сумму 100 млн. 240 тыс. рублей", - написал Бороздин.

Пока процедуру оформления выплат проходят те, кто в подтопленных домах не был прописан, однако проживает. По его словам, "администрация города будет защищать интересы таких граждан в суде".

"Особое внимание уделяю категории социально незащищенных граждан: ветеранов войны, инвалидов, одиноких матерей, многодетных семей и так далее, чтобы изыскать возможность оказания им любой дополнительной помощи", - отметил Бороздин.

Он добавил, что в целом город "практически пришел в норму" после стихийного бедствия. "Однако работы еще очень много. Самое главное - восстановить жилье пострадавших граждан, чтобы керчане как можно быстрее смогли вернуться к привычной жизни", - подчеркнул глава города.

В результате сильных ливней 17-18 июня была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
Пандемия COVID-19
В Иванове проверяют сообщение о ребенке, которого высадили из маршрутки без маски
Девочка ехала из микрорайона Пустошь-Бор в центральную часть города
Читать полностью