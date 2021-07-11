Федор Конюхов отправился на Северный полюс в экспедицию по изучению микропластика

МУРМАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Путешественник и обладатель мировых рекордов Федор Конюхов отправился в уникальную экспедицию на Северный полюс на борту атомного ледокола "50 лет Победы", сообщили в воскресенье в оргкомитете проекта "Чистая Арктика". В одном из самых труднодоступных мест планеты Конюхов проведет 10 дней, изучая микропластик в дрейфе по Северному Ледовитому океану.

Путешествие Федора Конюхова дает старт всероссийскому проекту "Чистая Арктика", идея которого направлена на создание единой программы по очистке арктических территорий.

"Федор Конюхов разобьет на Северном полюсе полярную мини-станцию и, дрейфуя по Северному Ледовитому океану, проведет на ней 10 дней. За это время дрейф льдины, на которой будет разбит лагерь, может составить до 100 км. Вкладом путешественника в проект "Чистая Арктика" станет изучение микропластика, курируемое Институтом океанологии им. Ширшова", - говорится в сообщении.

Масштабный экологический проект "Чистая Арктика" стартовал сегодня, 11 июля, в Мурманской области с морской базы Атомфлота. Ледокол "50 лет Победы" доставит к Северному полюсу первую группу путешественников и ученых из более чем ста человек. В их числе Федор Конюхов, за передвижениями которого можно будет следить онлайн.

"Я впервые совершаю одиночную полярную экспедицию и посвящаю ее проекту "Чистая Арктика". Представлять этот проект для меня - большая ответственность. Прежде всего потому, что я не понаслышке знаю и о том, какой первозданной может выглядеть наша природа, и насколько запущенной и беззащитной. Все мы ответственны за это, - отметил Конюхов, который также является амбассадором проекта "Чистая Арктика". - А ребятам, которые отправятся волонтерами в арктические экспедиции, я пожелаю силы духа. Вы - пример для остальных. Вместе с вами и Россия, решившая навести порядок на великом, уникальном, красивом русском севере может стать примером для других стран".

В состав второй группы, которая отправится на борту ледокола "50 лет Победы" на Северный полюс 22 июля, войдут российский драматург и театральный режиссер Евгений Гришковец, журналист Алекс Дубас, автор YouTube-канала "А поговорить?" Ирина Шихман, ведущие биологи, геологи, гляциологи и историки. Руководитель экспедиции - Николай Савельев, основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions, исследователь Арктики, эксперт в организации путешествий в полярные регионы Земли.

О проекте "Чистая Арктика"

Идея "Чистой Арктики", направленной на создание единой программы по очистке арктических территорий, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою труда РФ Геннадию Антохину. В начале июня Дмитрий Лобусов выступил с манифестом и предложил провести "большую арктическую уборку". Авторы идеи надеются, что общими усилиями удастся облагородить Арктику и очистить ее от залежей металла и горюче-смазочных материалов.

Большой волонтерский проект "Чистая Арктика" объединит общественность, научное сообщество, власть, бизнес и медийных личностей. Презентованная пятого июля в Общественной палате РФ масштабная программа уже получила широкую поддержку, в том числе представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Результатом "Чистой Арктики" станет формирование и реализация комплексной программы по тотальной очистке территории. Участие в проекте может стать миссией страны, учитывая, к тому же, председательство России в Арктическом Союзе.