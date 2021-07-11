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Путин наградил телеведущих Андрея Малахова и Бориса Корчевникова орденом Дружбы

Ордена Почета удостоились заместитель директора дирекции - начальник службы выпуска правовых программ дирекции информационной программы "Вести" Эдуард Петров и заместитель директора дирекции программы "Вести" Андрей Медведев

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил российского телеведущего и журналиста Андрея Малахова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Малахова Андрея Николаевича - советника руководства филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал Россия", - говорится в документе. Кроме того, орденом Дружбы также награжден телеведущий Борис Корчевников.

Ордена Почета удостоились заместитель директора дирекции - начальник службы выпуска правовых программ дирекции информационной программы "Вести" Эдуард Петров и заместитель директора дирекции программы "Вести" Андрей Медведев.

Кроме того, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждена тележурналистка, заместитель главного редактора по работе с Санкт-Петербургом главной редакции телеканала "Культура" ВГТРК Бэлла Куркова. Заместитель гендиректора - главный редактор главной редакции телеканала "Культура" ВГТРК Сергей Шумаков, согласно указу, удостоен ордена Александра Невского.

Теги
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