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Пандемия COVID-19

Полицейские в Иванове подтвердили факт высадки из маршрутки 12-летней девочки без маски

Инцидент произошел во время рейда по проверке соблюдения регламента перевозки пассажиров в общественном транспорте

ТАСС, 11 июля. Сотрудники полиции подтвердили факт высадки из маршрутки в Иванове 12-летней девочки из-за отсутствия у нее защитной маски. Определить возраст девочки полицейские во время рейда не могли, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы управления МВД по Ивановской области Владислав Радостин.

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"При проверке маршрутки полицейские предложили всем пассажирам без масок надеть их. Не имеющим при себе средств индивидуальной защиты сотрудники полиции предложили покинуть салон транспортного средства. Несколько пассажиров, в числе которых была 12-летняя девочка, вышли. Определить возраст девушки, по объективным причинам, не удалось, сама она к полицейским не обратилась", - сообщил Радостин.

По его данным, инцидент произошел во время полицейского рейда по проверке соблюдения регламента перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Ранее женщина рассказала в соцсетях о ситуации с ее 12-летней дочкой в Иванове. Девочка 9 июля ехала без маски в маршрутке из микрорайона Пустошь-Бор в Иванове в центральную часть города для встречи с матерью. Как сообщила женщина, на одной из остановок с проверкой масочного режима в маршрутку зашел полицейский и якобы высадил девочку, а водитель маршрутки не вернул деньги за проезд, поэтому ребенок в незнакомом городе без денег добирался до места встречи самостоятельно.

В Ивановской области по решению регионального штаба по борьбе с коронавирусом с 8 июля введен запрет на движение общественного транспорта, если в салоне находятся люди без средств индивидуальной защиты.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия COVID-19
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