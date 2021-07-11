Полицейские в Иванове подтвердили факт высадки из маршрутки 12-летней девочки без маски

ТАСС, 11 июля. Сотрудники полиции подтвердили факт высадки из маршрутки в Иванове 12-летней девочки из-за отсутствия у нее защитной маски. Определить возраст девочки полицейские во время рейда не могли, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы управления МВД по Ивановской области Владислав Радостин.

"При проверке маршрутки полицейские предложили всем пассажирам без масок надеть их. Не имеющим при себе средств индивидуальной защиты сотрудники полиции предложили покинуть салон транспортного средства. Несколько пассажиров, в числе которых была 12-летняя девочка, вышли. Определить возраст девушки, по объективным причинам, не удалось, сама она к полицейским не обратилась", - сообщил Радостин.

По его данным, инцидент произошел во время полицейского рейда по проверке соблюдения регламента перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Ранее женщина рассказала в соцсетях о ситуации с ее 12-летней дочкой в Иванове. Девочка 9 июля ехала без маски в маршрутке из микрорайона Пустошь-Бор в Иванове в центральную часть города для встречи с матерью. Как сообщила женщина, на одной из остановок с проверкой масочного режима в маршрутку зашел полицейский и якобы высадил девочку, а водитель маршрутки не вернул деньги за проезд, поэтому ребенок в незнакомом городе без денег добирался до места встречи самостоятельно.

В Ивановской области по решению регионального штаба по борьбе с коронавирусом с 8 июля введен запрет на движение общественного транспорта, если в салоне находятся люди без средств индивидуальной защиты.