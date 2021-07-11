В Петрозаводске почти на градус побит температурный рекорд 1933 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июля. /ТАСС/. Новый температурный рекорд в воскресенье был установлен в столице Карелии Петрозаводске впервые с 1933 года. Воздух прогрелся до 31,7 градусов, что на 0,8 градуса выше, чем предыдущий суточный максимум, сообщили ТАСС в карельском республиканском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как избежать теплового удара и защититься от жары

"Сегодня температура в городе поднялась до 31,7 градусов, а самая теплая погода 11 июня была в 1933 году - 30,9 градусов", - сказала собеседница агентства.

В ЦГМС отметили, что жаркая погода в Карелии сохранится еще как минимум неделю.

Из-за жары в республике действует режим ограничения пребывания граждан и особый противопожарный режим, запрещающий разводить костры, использовать открытый огонь в лесном фонде, под кронами деревьев. В Суоярвском районе из-за лесного пожара, площадь которого в конце недели превысила 200 га, введен режим ЧС, действует самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.