В Белоруссии сообщили, что сотрудничают с Россией в сфере предотвращения киберпреступлений

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Генпрокуратуры Белоруссии и России ведут сотрудничество по предотвращению киберпреступлений как серьезной угрозы национальной безопасности стран. Об этом сообщил в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

"Это очень серьезная угроза национальной безопасности многих стран. В данном вопросе мы тесно взаимодействуем с российскими коллегами, в том числе с нашими коллегами из генеральной прокуратуры РФ", - сказал Швед.

По его словам, большинство киберпреступлений совершается на территории других государств, в первую очередь Западной Европы. "Это говорит о том, что с территории этих стран совершаются агрессивные действия в отношении Беларуси. Основная часть из них связана с неудавшейся попыткой захвата власти, - сказал Швед. - Шла массированная обработка нашего населения, дезинформация". По его словам, многие каналы уже признаны властями экстремистскими, а принятое недавно в республике новое законодательство в этой сфере "создает более гибкие условия для того, чтобы оперативно реагировать, признавать те или иные источники экстремистскими и, соответственно, отвечать на все вызовы, угрозы".

Генеральный прокурор Белоруссии также обратил внимание на большое количество случаев мошенничества, совершаемого в киберпространстве. "Здесь очень важно проводить профилактическую работу с населением. Объяснять, что нельзя давать посторонним лицам сведения, которые составляют банковскую и другие тайны, но, к сожалению, эта работа пока ведется недостаточно", - отметил он.