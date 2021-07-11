Граждане Словении на референдуме высказались против поправок к закону о водопользовании

ЛЮБЛЯНА, 11 июля. /ТАСС/. Большинство словенских избирателей, принявших участие в референдуме по вопросу утверждения поправок к закону о водопользовании, высказались против этих нововведений - их число составило 86,56% от всех проголосовавших. Об этом в воскресенье сообщила Государственная избирательная комиссия страны по итогам обработки 99,44% бюллетеней.

Явка на референдуме составила 45,74%. В поддержку продвигавшихся правительством республики поправок высказались 13,44%.

Для блокирования инициативы властей было достаточно 20% голосов против. Таким образом, теперь словенские парламентарии не смогут утвердить изменения законодательства даже при наличии необходимого числа депутатских мандатов.

Проект поправок к водоохранному законодательству предусматривал отмену запрета на строительство объектов общественного пользования в прибрежной полосе при сохранении жестких ограничений на возведение в этой зоне построек промышленного назначения. В правящей коалиции утверждали, что изменения в законе позволили бы властям заняться обустройством зон отдыха на берегах рек, озер и словенской части Адриатического моря. В левоцентристской оппозиции же характеризовали инициативу властей как попытку легитимизировать частное строительство в водоохранной зоне, указывая на возможность нахождения объектов общественного назначения в собственности физических лиц.