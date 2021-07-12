В BioNTech заявили о готовности разработать новую вакцину за 100 дней

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Руководство немецкой биотехнологической компании BioNTech уверено, что может разработать вакцину от новых штаммов коронавируса за сто дней. Об этом генеральный директор, соучредитель BioNTech Угур Шахин и директор по медицинским исследованиям Озлем Тюречи заявили в интервью, опубликованном в понедельник газетой французских деловых кругов ECO.

"Мы располагаем доказавшими свою эффективность технологиями, которые позволяют нам создать новую вакцину за 100 дней, если в этом возникнет необходимость", - сказал Шахин. Как напомнил он, "чтобы такая вакцина была готова к применению, она должна пройти апробацию у регламентирующих инстанций и соответствующих государственных структур".

Собеседникам газеты был задан вопрос, может ли уже созданная BioNTech вакцина оставаться эффективной против новых штаммов коронавируса. "Если потребуется адаптировать эту вакцину к новым условиям, то сделать это достаточно просто на основе технологии матричной РНК", - ответила Тюречи. "Мы сотни раз это делали на экспериментальном уровне в сфере онкологических исследований, - добавила она. - Действие заключается в том, чтобы подменить в вакцине генетический код спайкового белка изначального вируса кодом коронавируса нового штамма".

"В настоящее время мы пользуемся таким методом для работ по дельта-штамму, - продолжила исследователь. - Уже создана первая партия матричной РНК, предназначенная для того, чтобы протестировать вакцину, адаптированную к дельта-штамму". "На такую разработку нам потребовалось всего несколько недель", - подчеркнула Тюречи. Она сообщила о планах начать клинические испытания уже в августе.

Шахин информировал, что он с коллегами проводят лабораторное тестирование сыворотки крови вакцинировавшихся людей с тем, чтобы определить, способна ли ранее созданная ими вакцина защищать и от новых штаммов коронавируса. "Мы провели испытания по 30 штаммам, наша вакцина продемонстрировала нейтрализующую активность по всем им. Хотя в отношении ряда штаммов активность антител и оказалась низкой, подчас в 2-3 раза", - уточнил ученый.

Мрачные перспективы

Прогнозируя развитие ситуации с пандемией, Шахин выразил мнение, что "вирус останется надолго". "Он продолжит мутировать, в странах мира будут периодически появляться небольшие эпидемические очаги", - сказал ученый.