Картридж с игрой Super Mario 64 продали на аукционе за рекордные $1,56 млн

ТАСС, 12 июля. Картридж с видеоигрой Super Mario 64 японской компании Nintendo продан в воскресенье за $1,56 млн на американском аукционе Heritage Auctions. Об этом сообщил торговый дом на своей странице в Twitter.

Итог торгов является рекордным для видеоигр. Super Mario 64 побила рекорд игры The Legend of Zelda ("Легенда о Зельде"), которая была продана на аукционе 9 июля за $870 тыс.

Серия Super Mario, по информации Nintendo, уже более 25 лет сохраняет высокие позиции в рейтинге видеоигр. Super Mario, Pokemon и The Legend of Zelda остаются визитными карточками японской компании.