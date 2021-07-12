Марокко внесло Испанию, Португалию, Францию в список стран со строгим контролем пассажиров

Прибывающим из стран группы "А" - как марокканцам, так и иностранцам - необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию Марокко.

В группе "А", в которую включены страны, где фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации, изменений не произошло. При этом в группу "Б", в которую включены страны, где продолжается распространение коронавируса или наблюдается некоторое ухудшение эпидемиологической ситуации, "с вечера 13 июля добавляются три страны повышенного риска - Испания, Португалия и Франция". По данным "360", решение властей Марокко вызвано распространением штамма "дельта" и ростом случаев заражения коронавирусом в Европе.

РАБАТ, 12 июля. /ТАСС/. Марокканский межминистерский комитет по мониторингу пандемии коронавируса пополнил список государств, к гражданам которых применяются более строгие правила въезда на территорию королевства. Об этом сообщает в воскресенье вечером информационный портал "360" .

Пассажиры из стран группы "Б" должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда на территорию Марокко. Владелец сертификата, подтверждающего, что он вакцинирован одним из препаратов, одобренных в Марокко, освобождается от карантина.

Невакцинированные или не полностью вакцинированные лица из стран группы "Б" должны по прибытии в Марокко соблюдать 10-дневный контролируемый карантин за свой счет в местах, ранее определенных властями королевства, а также пройти ПЦР-тест на девятый день после приезда. Кроме того, перед посадкой в самолет, вылетающий в Марокко, такие пассажиры также должны предъявить ваучер, подтверждающий оплату 10 дней пребывания в одной из гостиниц, указанных властями Марокко, отмечает "360".

Группы "А" и "Б"

В группу "Б", согласно списку, опубликованному на сайте Минздрава, с 13 июля будет входить 81 страна, включая Бразилию, Вьетнам, Индию, Ирак, Иран, Казахстан, Колумбию, КНДР, Латвию, Литву, Мексику, ОАЭ, Пакистан, Саудовскую Аравию, Сирию, Таиланд, Украину и ЮАР.

В группу "А" включены государства-члены ООН, не упомянутые в группе "Б".

Власти Марокко с 15 июня частично возобновили авиасообщение на фоне улучшения эпидемической ситуации и продолжения кампании вакцинации. Эти мера, в частности, направлена на содействие возвращению на родину марокканцев, проживающих за границей. Ранее в июне в МИД страны отметили, что "поскольку воздушное пространство королевства все еще закрыто, эти полеты будут выполняться в соответствии с особыми разрешениями".

В режиме санитарного ЧП

По данным на вечер 11 июля, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 542 тыс. С 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 9 369 человек, выздоровели более 524 тыс. пациентов.

Ранее правительство Марокко снова продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 августа.

28 января король Мухаммед VI дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса. В соответствии с указаниями монарха вакцинация бесплатна для всех граждан, а также постоянно проживающих в стране иностранцев. Она коснется 80% населения Марокко (около 30 млн человек). К настоящему времени в королевстве вакцинированы более 10,35 млн человек, при этом свыше 9,22 млн из них введены два компонента вакцины.