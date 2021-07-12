В МВД рассказали, в каких случаях пребывание иностранцев в России становится нежелательным

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. МВД России назвало основные условия, при которых пребывание в стране иностранных граждан может быть признано нежелательным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос.

"Данное решение принимается в отношении лиц, создающих реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что решение о нежелательности пребывания мигранта в России может выносить МВД, ФСБ, Минобороны, Росфинмониторинг, СВР, МИД, ФСИН, Роспотребнадзор и ФМБА. "Иностранный гражданин, пребывание (проживание) в России которого признано нежелательным, обязан выехать из РФ, при неисполнении данной обязанности он подлежит депортации", - отметили в министерстве, добавив, что иностранцам, в отношении которых вынесено решение о нежелательности пребывания, въезд в Россию не разрешается. Также аннулируется документ, дающий право на проживание или трудовую деятельность в стране, если он ранее был оформлен.

Всего, по данным МВД, за пять месяцев текущего года решение о нежелательности пребывания принято в отношении 19 человек, что почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение 2020 года на 60% меньше было принято решений о нежелательности пребывания мигрантов в России в сравнении с 2019 годом. Такая ситуация в значительной мере обусловлена указом президента о моратории на признание пребывания в РФ иностранцев нежелательным.

В настоящее время к иностранным гражданам, нарушившим российское законодательство, могут быть приняты различные меры административного принуждения: депортация, реадмиссия или административное выдворение, неразрешение въезда в РФ, нежелательность пребывания (проживания), сокращение срока временного пребывания в стране. В рамках реформирования миграционной политики МВД подготовило проект закона, согласно которому в целях упорядочения понятийно-категориального аппарата вместо двух самостоятельных понятий "административное выдворение" и "депортация" вводится обобщающее понятие "высылка" - как система мер государственного принудительного воздействия, заключающаяся в удалении за пределы России иностранного гражданина.