В Магаданской области на 12 июля объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 12 июля. Спасатели объявили на понедельник экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области в связи с прогнозируемыми штормовым ветром, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 12 июля 2021 года. Существует вероятность возникновения ЧС до межмуниципального уровня в Среднеканском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах, связанная с затруднениями в работе всех видов транспорта, повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе ЖКХ, обрушением и деформацией слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций", - рассказали в центре.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в перечисленных районах ожидается штормовой ветер скоростью до 20 м/с. Спасатели направили рекомендации Минтрансу по усилению контроля за состоянием автодорог, а также приведению сил и средств в режим повышенной готовности.

Сейчас в указанной местности облачная погода, дует легкий ветер. Температура воздуха - от плюс 13 до плюс 23 градусов.