ДВФУ за четыре года поднялся почти на 200 пунктов в международном рейтинге QS WUR

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Позиция Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) за четыре года улучшилась почти на 200 пунктов в международном рейтинге QS World University Ranking (QS WUR), сообщил ТАСС исполняющий обязанности ректора вуза Алексей Кошель.

Рейтинг охватывает 1 673 лучших университета мира, которые оцениваются по комбинации показателей, среди которых индекс цитируемости научных публикаций, репутация в академическом сообществе и среди работодателей, соотношение числа студентов и научно-педагогических работников, доля иностранных студентов и сотрудников.

"Наиболее обобщенный способ оценить успешность управления университетом - это международные рейтинги. За время работы Никиты Юрьевича [Анисимова] Дальневосточный федеральный университет поднялся примерно на 200 позиций в рейтинге QS: с 650-601 места (особенности градации рейтинга таковы, что ниже 500-го места составители считают места не единицами, а 50 - прим. ТАСС) в 2017 году до 461 места в 2021 году", - сообщил Кошель.

В целом университет сделал существенный рывок в международной деятельности, отметил и. о. ректора вуза. Так, сейчас здесь обучаются более 3 500 иностранных студентов, открыты представительства ДВФУ в Токио (Япония), Пекине (КНР), Ноида (Индия), Ханое (Вьетнам). Кроме того, за несколько лет вуз провел полную оцифровку образовательного процесса, серьезно расширился пакет образовательных программ с партнерами, в том числе с их финансовой поддержкой.

"В 2018 году вместе со Сбербанком мы открыли магистратуру по большим данным и искусственному интеллекту, ее первые выпускники уже работают по специальности. Вместе с "Роснефтью" - магистерскую программу по химическим технологиям. Новые образовательные программы открыты с "СИБУРом", "Колмаром" и другими крупными компаниями. Фактически ДВФУ стал главным центром подготовки кадров для наукоемких компаний на российском Дальнем Востоке", - рассказал Кошель.

Задел для развития науки

По его словам, в ДВФУ сформирован фундамент для серьезного развития науки. В частности, удалось включить университет в программу синхротронных исследований, и к 2024 году по плану на острове Русский должна появиться уникальная научная установка класса "мегасайенс" (синхротрон). В связи с этим в ДВФУ был создан Институт наукоемких технологий и новых материалов, который заработает с сентября 2021 года.

"Другой пример - создан Институт Мирового океана, который работает в тесном взаимодействии с Дальневосточным отделением Российской академии наук. Его возглавил Кирилл Винников, который руководил нашей научной экспедицией, расследовавшей причины экологической катастрофы на Камчатке осенью 2020 года. Создан Институт математики и компьютерных технологий, который объединил образовательные направления, связанные с математикой и ИТ. Попечительских совет института возглавил Дмитрий Алексеев, основатель компании ДНС, крупнейшего работодателя для ИТ-специалистов на Дальнем Востоке, надежный друг и партнер университета", - отметил собеседник.

Он напомнил, что в 2017 году на базе ДВФУ была инициирована программа "технопарк Русский", где студенты впервые в России получили возможность вместо дипломной работы защитить свой стартап. Через два года совместно с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) здесь проводились образовательные программы. К концу 2020 года инновационная экосистема ДВФУ получила новое качество: постановлением правительства РФ был создан Инновационный научно-технологический центр "Русский".

7 июля Кошель был назначен и. о. ректора ДВФУ. В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Никиту Анисимова, ранее руководившего вузом, новым ректором Высшей школы экономики.