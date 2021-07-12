В Минздраве готовят новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минздрав России занимается разработкой обновленной версии методических рекомендаций по лечению коронавируса. Об этом сообщил главный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов в интервью газете "Известия" , опубликованном в понедельник.

"Мы готовим 12-ю версию [рекомендаций Минздрава РФ], которая, надеемся, в ближайшее время будет готова. Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение", - сказал Чуланов, отметив, что врачи "лучше стали понимать, как развивается болезнь".

По словам Чуланова, на фоне сложившейся эпидемической обстановки ведомство вместе с экспертным сообществом продумывает новые подходы к лечению. "Некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложим использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара. А в стационаре раньше начинать предупреждение избыточного воспаления, чем мы привыкли делать в предыдущую волну. Некоторые препараты рекомендуем назначать при более мягких проявлениях болезни", - пояснил эксперт.

Говоря о том, насколько изменился состав тяжелых больных, Чуланов сообщил, что сегодня стало больше молодых, которые болеют тяжелее, чем раньше. "Тенденция в этом направлении есть, хотя по-прежнему основными группами риска являются люди старше 65 лет, и смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение. Это наиболее серьезные группы риска", - отметил он.

Специалист также не исключил возможность появления новых штаммов коронавируса. "Мы можем с высокой вероятностью говорить, что не исключено появление штаммов, которые обладают преимуществами перед другими с точки зрения распространения. Скорее всего, вирусу нужно именно это. Ему невыгодно нас убивать, поэтому у него нет цели стать более патогенным - ему важно быстрее распространяться. Но исключить появление более вирулентных вариантов мы тоже не можем", - отметил он, добавив, что мировое сообщество во главе с ВОЗ "очень активно мониторирует новые варианты вируса". В РФ эту работу ведут научные центры Минздрава.