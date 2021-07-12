Кузнецова считает, что в России нужно разработать закон о психологической помощи

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Закон о психологической помощи необходимо разработать в РФ, ведь небольшое увеличение числа психологов в образовательных организациях не поможет предотвращать ЧП, связанные со стрельбой в школах, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью газете "Известия".

"Мы видим, что небольшой рост числа психологов в образовательных организациях никаким образом не поможет нам ответить на этот вызов (связанный со стрельбой в школах - прим. ТАСС). Сегодня у нас более 2 тысяч вакантных должностей психологов в образовательных организациях. На 45 тысяч с лишним школ недостаточное число психологов - около 28 тысяч. <...> Нужен закон о психологической помощи, и профессиональное сообщество давно говорит об этом", - отметила Кузнецова. Она также выразила надежду, что новый состав Госдумы позволит найти ответ на вопрос о создании такого закона.

В России не до конца хорошо реализуется концепция развития психологической службы в системе образования, добавила омбудсмен. "Что нужно для того, чтобы развивать ее более активно? Не хватает бюджетных мест в вузах? Давайте увеличивать! В регионах есть вузы, они должны быть чувствительны к этим запросам", - отметила Кузнецова.