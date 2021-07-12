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Телевидение Кубы сообщило о беспорядках в некоторых городах

Также участники беспорядков разгромили некоторые магазины

ГАВАНА, 12 июля. /ТАСС/. Государственное телевидение Кубы сообщило в воскресенье, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов.

В эфире были показаны материалы, на кадрах которых видно, как группа погромщиков разбивает витрины и выносит продукты. Отмечается, что зафиксированы их столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, также демонстрируются перевернутые полицейские автомобили.

Ранее в воскресенье в ответ на беспорядки президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников власти выходить на улицы для "предотвращения провокаций" против государства. Он отметил, что "всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки <...> требуют "гуманитарной интервенции", а также поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что кубинское правительство якобы не может контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию на острове.

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Куба
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