Более 400 школьников и студентов в Приамурье получат губернаторские стипендии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июля. /ТАСС/. Свыше 400 школьников и студентов в Амурской области, которые учатся на "отлично" будут поощрены стипендиями, которые выплачиваются по инициативе губернатора Василия Орлова, сообщает пресс-служба правительства области.

"В этом году стипендии получат свыше 400 молодых людей. Все это делается для того, чтобы ребенок не только мог, но и хотел проявить себя. Рассчитываем, что наши ребята после окончания учебных заведений вернутся в Амурскую область. Тем более, что в регионе появляется все больше направлений, где можно реализовать себя в профессиональном плане", - цитирует пресс-служба слова Василия Орлова.

Уточняется, что школьники 9-11-х классов, которые на протяжении трех лет оканчивали четверти на все пятерки, претендуют на единовременную выплату в 18 тыс. рублей. Студентам колледжей, которые демонстрируют успехи в учебе, выплаты в размере 12 тыс. рублей поступают два раза в год. "Начисление губернаторских стипендий происходит в зависимости от результатов предыдущего полугодия - по всем дисциплинам должны быть "пятерки", - отметили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, победители и призеры этапов всероссийской олимпиады школьников могут рассчитывать на стипендии в сумме от 10 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, а студенты, совмещающие хорошую учебу и работу по профильному направлению - 30 тыс. рублей.