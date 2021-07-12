Кузнецова призвала вместо споров вокруг ЕГЭ предлагать отвечающие интересам детей решения

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Интересы и запросы детей должны быть основным фактором в принятии решения относительно целесообразности проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Вместо споров вокруг ЕГЭ следует предлагать конкретные шаги, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Постоянно обсуждается идея отмены ЕГЭ. Одни говорят, что нужно отменять, другие против. <...> Мне кажется, бороться надо не за ЕГЭ и не против ЕГЭ. Бороться надо за то, что нужно сегодня ребенку, его запросам. <...> Нужно энергию спора перевести в энергию созидания и предлагать решения", - сказала она.

Кузнецова отметила, что внедрить в Россию с почти 17 млн школьников новую систему оценки знаний, а потом передумать и отменить ее не получится. "Здесь не место для экспериментов. Необходимо работать точно и четко", - добавила она.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что отмена ЕГЭ не обсуждается, однако ведомство готово вносить изменения в порядок проведения экзамена.