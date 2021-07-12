СМИ: полиция Гонконга задержала еще пятерых экстремистов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 июля. /ТАСС/. Полиция Гонконга в понедельник задержала еще пятерых членов экстремистской группировки, которая планировала осуществить серию взрывов в городе с помощью самодельных бомб. Об этом сообщил новостной портал Dimsum Daily.

Речь идет о предполагаемых участниках радикальной молодежной организации "Возвращающиеся храбрецы", поддерживающей идею независимости Гонконга. Неделю назад были задержаны девять активистов этого движения по подозрению в террористической деятельности и нарушении закона о национальной безопасности. Среди них было шестеро школьников.

По версии полиции, группа злоумышленников создала подпольную химлабораторию с целью изготовления самодельных бомб. Для этих целей было использовано взрывчатое вещество TATP (трипероксид триацетона). Как установило следствие, взрывчатку планировалось применить для диверсий на транспортных объектах, таких как железные дороги и подводные туннели.

В понедельник, по данным портала, были задержаны еще пятеро радикалов, которые могли иметь отношение к террористическому плану. Ранее по этому делу были заморожены банковские активы на сумму 600 тыс. гонконгских долларов ($77,2 тыс.).