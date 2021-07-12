В Приморье на этой неделе откроют еще 30 пунктов вакцинации от коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Дополнительные 30 пунктов вакцинации от коронавируса откроют в Приморье на этой неделе. В регионе уже работает около 200 таких пунктов, сообщается на сайте краевого правительства.

"Количество пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции в Приморье будет увеличено еще на 30 на текущей неделе. Уже сейчас их в крае работает более 200", - говорится в сообщении. В пресс-службе Минздрава Приморского края журналистам уточнили, что в регионе открыты в том числе 67 мобильных прививочных пунктов.

По словам заместителя председателя регионального правительства - министра здравоохранения Анастасии Худченко, на прошлой неделе в регионе было зафиксировано рекордное за весь период пандемии количество заболевших за сутки - 251 человек. Занятость коечного фонда для пациентов с коронавирусом составляет 90-95%.

"Мы еженедельно наращиваем коечный фонд. На прошлой неделе развернули госпиталь в Артеме, открыли койки в Октябрьской центральной районной больнице, которая закроет вопросы госпитализации по Октябрьскому, Пограничному, Ханкайскому и Хорольскому округам. Поскольку госпиталь уссурийской больницы, где развернут на полную мощность весь коечный фонд, работавший на пике прошлого года, сегодня не справляется с потоком госпитализаций из края, к концу этой недели открываем койки в краевой клинической больнице № 2", - обозначила министр.

С начал пандемии в Приморье выявлено 49 640 случаев заражения коронавирусом, в том числе 249 - за последние сутки. Выздоровели 44 042 человека. Привито 29% населения края, подлежащего вакцинации, это 269 тыс. человек, из которых 189 тыс. получили оба компонента вакцины.