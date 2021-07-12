Ректор ВШЭ заявил, что радикальных изменений в структуре вуза не планируется

"В Вышке собрана одна из самых сильных в стране управленческих команд, сформирован уникальный научный и экспертный коллектив. Их необходимо сохранять и развивать, поэтому о каких-то радикальных переменах речь в принципе не идет", - заявил Анисимов, отвечая на соответствующий вопрос.

Первые недели на посту Анисимов планирует посвятить встречам с проректорами, деканами, профессорами ВШЭ. "Уже познакомился со студсоветом Вышки. В нашем университете самая развитая в России система студенческого самоуправления. Ребята рассказали мне о своих проектах, которые они хотят реализовывать. Разумеется, я окажу им максимальную поддержку, и в целом мне бы очень хотелось сохранить тот высокий уровень открытости и честности диалога, который всегда был у студсовета ВШЭ с ректором", - добавил он.

Планы по развитию

"Ярослав Иванович [Кузьминов] для всех нас в системе высшей школы является наставником, и созданная им уникальная система образования и науки в Вышке должна сохраняться и развиваться", - заявил Анисимов.

По его словам, ВШЭ продолжит реализацию всех программ поддержки студентов, несмотря на дополнительные затраты из-за пандемии. Университет и дальше будет выделять собственные средства на обучение талантливых студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ сверх контрольных цифр приема, сохранит систему скидок для студентов-платников с высокой успеваемостью, продолжит развивать проект "Социальный лифт", направленный на абитуриентов, которые в силу разных социальных факторов не могут на равных конкурировать за бюджетные места с другими поступающими и не могут оплатить свое обучение, но имеют высокий уровень подготовки и мотивации к обучению.

"Мы будем активно развивать направление новых технологий онлайн-обучения. ВШЭ как один из лидеров этого рынка не просто наращивает количество онлайн-курсов. Еще до пандемии стартовала полноценная онлайн-магистратура по наукам о данных, а теперь в университете два онлайн-бакалавриата, четыре онлайн-магистратуры на русском языке и пять программ магистратуры на английском. Онлайн-обучение - это, безусловно, один из основных трендов на рынке образования, и мы будем развивать как комплексные программы, так и внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс", - продолжил ректор ВШЭ.

Кроме того, в 2021 году НИУ ВШЭ продолжит реализацию единого трека обучения "магистратура - аспирантура", направленного на поддержку студентов, выбравших исследовательскую карьеру.

Ключевые задачи

По словам Анисимова, ключевыми задачами для ВШЭ сегодня являются построение проектного университета, вовлечение студентов в решение конкретных задач с первого курса, развитие у них не только hard, но и soft skills, цифровизация, так называемая третья миссия университета, которая предусматривает расширение социальной, экспертной, волонтерской работы.

Также ВШЭ ставит перед собой задачу по повышению уровня интернационализации, реализации больших междисциплинарных научных проектов, созданию бизнес-школы мирового уровня и многое другое. Вуз намерен стать активным участником программы Минобрнауки "Приоритет-2030", пришедшей на смену проекту "5-100". Все это, отметил Анисимов, должно укрепить положение ВШЭ в международных рейтингах и сделать Вышку полноценным "хабом интеллектуального влияния", "который способствует устойчивому развитию регионов, страны и общества".

"Мой опыт работы на Дальнем Востоке говорит о том, что для регионов крайне важно участие университетов в общественной жизни, социальной сфере, формировании позиции по ключевым экономическим вопросам. И органам госвласти, и бизнесу, и институтам гражданского общества нужны экспертные и исследовательские компетенции, которые есть в вузах, а участие преподавателей и студентов в волонтерской, общественной деятельности помогает решать многие важные вопросы", - отметил ректор ВШЭ.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.