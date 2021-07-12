Ученые работают над созданием сорта киви для выращивания в средней полосе России

СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени (ВИР) Н. И. Вавилова работают над адаптацией киви к условиям центральной полосы России. При этом пока речь идет о тепличном выращивании тропической культуры, рассказала в понедельник ТАСС директор ВИР Елена Хлесткина.

"Сегодня киви, который мы знаем, не переселить в среднюю полосу России. Но можно подумать, как его выращивать в закрытом грунте. Пока это достаточно неэкономично из-за того, что это крупные растения. Поскольку хладоустойчивость преодолеть в данном случае сложно, можно работать над признаками, которые имеют простой контроль. Это архитектура растения. Мы сейчас работаем над теми, чтобы "нокаутом" одного гена, выключив его, сделать растение более компактным. Тогда уже можно будет попробовать его выращивать на севере в условиях теплицы", - рассказала директор института.

Хлесткина напомнила, что в Подмосковье растут актинидии, к роду которых в числе других растений относится и киви, однако это разные виды.

Другим направлением работы селекционеров и генетиков является адаптация вигны спаржевой к условиям влажного климата Дальнего Востока. "Очень популярный продукт, особенно в странах Юго-Восточной Азии, который было бы неплохо на экспорт возделывать, но он не приемлет влажный климат. Среди образцов коллекции нашего института был найден потенциальный донор. Сейчас ведутся генетические и омиксные исследования. Дальше, исходя из полученной информации, планируется целенаправленно вести селекцию сортов для Дальнего Востока, где потенциально такая рентабельная культура может выращиваться", - рассказала ученый.

ВИР им. Вавилова (головной институт - в Санкт-Петербурге, 11 филиалов в разных регионах России) является одним из крупнейших в мире генетических банков растений и насчитывает более 320 тыс. образцов генресурсов. Институт работает более 125 лет, основы сохранения, изучения и использования коллекции генресурсов растений были заложены академиком Николаем Вавиловым, возглавлявшим ВИР в 1920-1940 годы.