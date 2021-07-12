Генконсульство сообщило, что траулер "Амур" вышел из японского порта и направляется в РФ

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Российский траулер "Амур", столкнувшийся в конце мая с японской рыболовецкой шхуной, вышел из порта города Момбэцу и направился в порт приписки. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

Что известно о столкновении российского и японского судов в Охотском море

"Нам поступила информация, что экипажу вернули документы, траулер направился домой. В Японии остался только третий помощник капитана, которому ранее были предъявлены обвинения", - информировали в дипмиссии.

7 июня 38-летний третий помощник капитана "Амура" Павел Добрянский, стоявший на вахте в момент столкновения, был арестован береговой охраной Момбэцу. Его подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлекших гибель людей. Добрянскому грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около $10 тыс.).

2 июня окружной суд японского города Асахикава постановил задержать "Амур" для обеспечения гарантий внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба. Власти Японии изъяли у экипажа документы, которые были необходимы для продолжения плавания.

Траулер "Амур" и шхуна "Хокко-мару - 8" столкнулись 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. Трое из пяти рыбаков, находившихся на японской шхуне, погибли. "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.