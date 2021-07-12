В нацпарке Якутии заработали некоторые объекты после стабилизации пожароопасной обстановки

ЯКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Национальный парк "Ленские столбы" Якутии разрешил работу ряда туробъектов в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки. Об этом сообщается в аккаунте парка в Instagram.

"Можно смело сказать, что пожароопасная обстановка на территории парка стабилизировалась. На территории Хангаласского улуса (района) уровень пожарной опасности показывает второй. И в связи с этим мы вновь ждем вас", - говорится в сообщении. Соответствующий приказ подписал в понедельник директор национального парка "Ленские столбы" Аркадий Семенов.

Как отмечается в приказе, услуги возобновлены в местности Лабыйа (где находятся Ленские столбы), базе Усть-Буотама, тукулане "Саамыс-Кумага" (песчаная дюна). Остаются закрытыми выезды и сплавы по реке Буотама.

По состоянию на территории национального парка "Ленские столбы" действуют пять пожаров на площади свыше 31,7 тыс. га, из них локализованы три на площади свыше 4,9 тыс. га. 9 июля нацпарк приостановил работу всех объектов в туристско-рекреационных зонах в связи с ухудшением пожарной обстановки на территории парка и установленным на территории Хангаласского района, где он расположен, чрезвычайным классом пожарной опасности (пятым).

В новость внесена правка (08:02 мск) - передается с уточнением дня подписания приказа во втором абзаце, верно - в понедельник.